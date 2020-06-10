2020-06-10T05:10:06+03:00
Происшествия

На пожаре в Иркутске 10 июня спасли 5 человек

Причина возгорания - короткое замыкание от включенной в розетку стиральной машины
Мария КНЯЗЕВА
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На пожаре в Иркутске 10 июня спасли 5 человекНа пожаре в Иркутске 10 июня спасли 5 человекФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Эта ночь стала серьезным испытанием для жителей четырехэтажного дома на улице Баррикад в Иркутске. В третьем часу ночи 10 июня огонь вспыхнул в одной из квартир. К приезду пожарных из своих квартир смогли эвакуироваться 20 человек. Еще пятеро оказались запертыми из-за сильного задымления на третьем этаже подъезда.

«Их вывели сотрудники газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огонь вспыхнул в ванной комнате в квартире на третьем этаже. Как уверяют спасатели, произошло короткое замыкание из-за включенной в розетку стиральной машины. От него загорелся потолок.

«Пришлось вскрывать потолочное перекрытие между третьим и четвертым этажами на площади около 30 квадратных метров», - рассказывают МЧСники. – «Пожар потушили за час».

Как отмечают в ведомстве, электроприбор был без присмотра, возгорание было обнаружено, когда огонь уже начал распространяться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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