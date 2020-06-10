Иркутские полицейские проведут двухдневный рейд по поиску пьяных водителей

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:52:11+03:00

Изменить размер текста: A A

С 11 по 13 июня иркутские инспекторы ГИБДД проведут рейды на городских улицах по поиску пьяных водителей. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Так что, если любите садиться за руль под хмельком, будьте готовы к серьезному штрафу или лишению водительских прав. В Иркутске и Иркутском районе будут дежурить 50 экипажей ДПС. Во всей Иркутской области – около 200.

Полицейские дают неутешительную статистику. За 5 месяцев этого года на дорогах Приангарья произошло 152 аварии, в которых водители находились за рулем в состоянии опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование. В этих ДТП погибли 26 человек и 217 получили травмы. Всего же инспекторы поймали более 7800 водителей, которые садились за руль пьяными. За повторную пьяную езду задержали более 1000 автомобилистов.

Добавим, что за вождение в нетрезвом виде можно получить штраф от 30 тысяч рублей, либо лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU