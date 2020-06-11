2020-06-11T10:09:25+03:00
Общество

Черная жидкость течет в Ангару в Усолье-Сибирском

В Иркутской области ведутся работы по ликвидации разлива предположительно органических веществ из канализации
Мария КНЯЗЕВА
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Черная жидкость бежит в Ангару в Усолье-Сибирском. Фото: Правительство Иркутской областиЧерная жидкость бежит в Ангару в Усолье-Сибирском. Фото: Правительство Иркутской области
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О том, что какая-то черная жидкость течет в Ангару в Усолье-Сибирском в Иркутской области стало известно 11 июня. Сейчас на месте ведутся работы по ликвидации разлива, прибыла тяжелая техника.

Анализ жидкости уже взят на анализ. Предположительно, это органическое вещество – иловые остатки - с территории канализационно-очистных сооружений. За процессом следят сотрудники МЧС, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, администрации города.

«Угрозы здоровью населения нет, ситуация находится под контролем», - рассказал пресс-службе Привательства Приангарья исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов. – «Городской водозабор находится выше по течению. Сейчас в населенных пунктах, расположенных ниже по Ангаре, проводятся превентивные меры по контролю за качеством питьевой воды и дополнительному ее обеззараживанию».

Причина выброса также устанавливается, по предварительным данным произошел прорыв дамбы, ограждающей старые иловые карты канализационно-очистных сооружений Усолья-Сибирского. Объем и состав их уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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