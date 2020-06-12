Иркутский космонавт Анатолий Иванишин поздравил соотечественников с Днем России
Из-за коронавируса в День России в нашей стране не будут проходить праздничные мероприятия - но это не значит, что мы не сможем друг друга поздравить. Одними из первых это сделали иркутский космонавт Анатолий Иванишин и его коллега Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции. Они записали видеообращение к своим соотечественникам и пожелали им любви, счастья и мирного неба над головой.
"Этот праздник символизирует мощь и величие России, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей родины, с уверенностью смотрит в будущее и увлеченно и ответственно строит настоящее", - сказал Анатолий Иванишин.
Напомним, космонавт Анатолий Иванишин отправился на МКС 9 апреля 2020 года. Для него это уже третий полет в космос. Вместе с иркутянином на борту находятся россиянин Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.
Экипаж МКС поздравляет с Днем России.Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отметили, что праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым Родины
ИСТОЧНИК KP.RU