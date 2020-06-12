2020-06-12T08:52:45+03:00
Общество

Иркутский космонавт Анатолий Иванишин поздравил соотечественников с Днем России

Вместе со своим коллегой Иваном Вагнером он записал видеообращение на борту МКС
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Иркутский космонавт Анатолий Иванишин поздравил соотечественников с Днем России. Фото: РоскосмосИркутский космонавт Анатолий Иванишин поздравил соотечественников с Днем России. Фото: Роскосмос
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса в День России в нашей стране не будут проходить праздничные мероприятия - но это не значит, что мы не сможем друг друга поздравить. Одними из первых это сделали иркутский космонавт Анатолий Иванишин и его коллега Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции. Они записали видеообращение к своим соотечественникам и пожелали им любви, счастья и мирного неба над головой.

"Этот праздник символизирует мощь и величие России, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей родины, с уверенностью смотрит в будущее и увлеченно и ответственно строит настоящее", - сказал Анатолий Иванишин.

Напомним, космонавт Анатолий Иванишин отправился на МКС 9 апреля 2020 года. Для него это уже третий полет в космос. Вместе с иркутянином на борту находятся россиянин Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.

Экипаж МКС поздравляет с Днем России.Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отметили, что праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым Родины

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутский космонавт Анатолий Иванишин поздравил соотечественников с Днем России
Горячую воду отключат в Октябрьском районе Иркутска с 15 июня
Еще один человек умер от коронавируса в Иркутской области
У 194 человек подтвердился коронавирус за сутки в Иркутской области
Подростка, который управлял мотоциклом без прав, задержали в Тулуне
В микрорайоне Солнечный в Иркутске убили мужчину
Сибирячка стала фотографироваться голой назло бывшему мужу
Летние веранды общепита предложили открыть депутаты в Иркутской области
Улицу Култукскую должны капитально обновить к осени
Град выпал в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области
80 миллионов рублей похитили аферисты за 5 месяцев у жителей Иркутской области
Схема движения на федеральной трассе «Вилюй» в Братске изменилась
У трамваев изменится схема движения из-за ремонта на Глазковском мосту в Иркутске
Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки
Число заразившихся коронавирусом в Иркутске за сутки увеличилось на 113
Черная жидкость течет в Ангару в Усолье-Сибирском
Режим повышенной готовности ввели из-за подъема воды в Киренге
«Ростелеком» в Сибири назвал победителей регионального этапа конкурса журналистов и блогеров
В погоню за нетрезвым мотоциклистом пришлось пуститься полицейским в Тулуне
В ТПП Восточной Сибири состоялся очередной вебинар с Роспотребнадзором
Игорь Кобзев первым подал документы на участие в выборах губернатора Иркутской области