2020-06-12T15:40:05+03:00
Общество

Огромная очередь из автомобилей собралась перед переправой на Ольхон 12 июня

Жители региона хотели отдохнуть вдали от города, но в итоге попали в бесконечную пробку
Анна ПОПОВА
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Огромная очередь из автомобилей собралась перед переправой на Ольхон 12 июня. Фото: группа Вконтакте "ДТП 38"Огромная очередь из автомобилей собралась перед переправой на Ольхон 12 июня. Фото: группа Вконтакте "ДТП 38"
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Днем 12 июня перед паромной переправой на Ольхон образовалась многокилометровая пробка. Казалось, что все жители Иркутской области разом решили провести праздники вдали от города и рвануть на Байкал. Однако вместо этого им пришлось несколько часов простоять в очереди.

"Между тем режим самоизоляции в Иркутской области действует до 14 июня и все турбазы, кафе и рестораны не работают", - сообщается в комментарии под видео в группе Вконтакте "Инцидент Иркутск", которое демонстрирует многокилометровую пробку в Ольхонском районе.

Ситуация вызвала много вопросов у пользователей социальных сетей: от рассуждений на тему, что делать на Байкале, если все закрыто, до предположений, какого размера будут заторы в так называемый "бархатный сезон". Но факт остается фактом: жители региона слишком соскучились по Байкалу и отправились к озеру при первой возможности. Остается только надеяться, что все соблюдают социальную дистанцию и пользуются масками и антисептиками.

Огромная очередь из автомобилей собралась перед переправой на Ольхон 12 июня. Видео: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск".Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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