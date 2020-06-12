12 Июнь 2020 2020-06-12T15:40:05+03:00

Жители региона хотели отдохнуть вдали от города, но в итоге попали в бесконечную пробку

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Днем 12 июня перед паромной переправой на Ольхон образовалась многокилометровая пробка. Казалось, что все жители Иркутской области разом решили провести праздники вдали от города и рвануть на Байкал. Однако вместо этого им пришлось несколько часов простоять в очереди.

"Между тем режим самоизоляции в Иркутской области действует до 14 июня и все турбазы, кафе и рестораны не работают", - сообщается в комментарии под видео в группе Вконтакте "Инцидент Иркутск", которое демонстрирует многокилометровую пробку в Ольхонском районе.

Ситуация вызвала много вопросов у пользователей социальных сетей: от рассуждений на тему, что делать на Байкале, если все закрыто, до предположений, какого размера будут заторы в так называемый "бархатный сезон". Но факт остается фактом: жители региона слишком соскучились по Байкалу и отправились к озеру при первой возможности. Остается только надеяться, что все соблюдают социальную дистанцию и пользуются масками и антисептиками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/784637" frameborder="0"></iframe> Огромная очередь из автомобилей собралась перед переправой на Ольхон 12 июня. Видео: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск".Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU