Огромная очередь из автомобилей собралась перед переправой на Ольхон 12 июня
Днем 12 июня перед паромной переправой на Ольхон образовалась многокилометровая пробка. Казалось, что все жители Иркутской области разом решили провести праздники вдали от города и рвануть на Байкал. Однако вместо этого им пришлось несколько часов простоять в очереди.
"Между тем режим самоизоляции в Иркутской области действует до 14 июня и все турбазы, кафе и рестораны не работают", - сообщается в комментарии под видео в группе Вконтакте "Инцидент Иркутск", которое демонстрирует многокилометровую пробку в Ольхонском районе.
Ситуация вызвала много вопросов у пользователей социальных сетей: от рассуждений на тему, что делать на Байкале, если все закрыто, до предположений, какого размера будут заторы в так называемый "бархатный сезон". Но факт остается фактом: жители региона слишком соскучились по Байкалу и отправились к озеру при первой возможности. Остается только надеяться, что все соблюдают социальную дистанцию и пользуются масками и антисептиками.
Огромная очередь из автомобилей собралась перед переправой на Ольхон 12 июня. Видео: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск".Предоставлено "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU