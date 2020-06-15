У 319 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области за сутки
В Иркутской области сегодня, 15 июня, зафиксирован рекордный рост числа заражений коронавирусом. Прирост заболевших за сутки – плюс 319 человек. И в этом числе только один заболевший вахтовик, подтвержденных случаев нет и из обсерваторов. Получается, что все 319 госпитализированных заразились инфекцией по контакту. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования – 4568.
«В больницах сейчас 3330 пациентов с коронавирусом, у 31 из них заболевание протекает в тяжелой форме, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В этом числе 1425 вахтовиков и 180 человек, переведенных из обсерваторов».
Выздоровели за минувшие сутки 68 заболевших. Общее число справившихся с заболеванием – 1199 человек. К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без летальных исходов. 20 человек скончались от коронавируса, причиной смерти еще 19 с диагнозом COVID-19 стали другие тяжелые заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU