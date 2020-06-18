2020-06-18T08:22:30+03:00
Общество

370 гектаров тайги сгорело в Иркутской области из-за искры от мотоцикла

Так объясняет причину пожара житель Усть-Удинского района
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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370 гектаров тайги сгорело в Иркутской области из-за искры от мотоцикла.370 гектаров тайги сгорело в Иркутской области из-за искры от мотоцикла.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Двадцать человек было брошено 31 мая на тушение пожара в Усть-Удинском районе Иркутской области. Справиться с огнем удалось только на следующий день, сгорело 370 гектаров, из них 120 покрытые лесом. Ущерб превысил один миллион рублей.

Выясняя причину пожара, специалисты пришли к выводу, что виноват человек. В итоге вычислили возможного виновника, 22-летнего местного жителя.

"Его доставили в отдел полиции. Молодой человек объяснил, что пожар возник из-за неисправного мотоцикла, на котором он следовал в соседний населенный пункт. В пути от искры вспыхнула сухая растительность. Остановившись, мотоциклист попытался потушить разрастающееся пламя, однако не справился с этим в одиночку и скрылся с места происшествия", - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье за уничтожение или повреждение лесных насаждений. Подозреваемому отправлен на подписку о невыезде. Мотоцикл находится на штрафстоянке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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