Виктор Игнатенко возглавил Байкальский госуниверситет

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:17:18+03:00

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БГУ, по праву считающийся одним из ведущих высших учебных заведений не только Иркутской области, но и всей Восточной Сибири, возглавит Уполномоченный по правам человека, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Виктор Игнатенко. Человек, с мнением которого считаются все. Он стал врио ректора БГУ.

-Новый, крутой виток в биографии. Предложение занять этот пост мне было сделано во второй половине мая. Я, конечно, размышлял над тем, идти ли на этот шаг. Но предложение подкрепили своими просьбами глава региона, депутаты Госдумы от Иркутской области, - сказал Виктор Игнатенко корреспонденту «КП»-Иркутск. – Министерство образования, выпускники, среди которых есть и именитые, преподаватели, тоже поддержали эту идею. Потом, этот вуз мне не чужой. Я работал там с 1994 по 2016 год, и преподавателем, и заведующим кафедрой. Конечно, мне тоже было сложно лицезреть то, что там делалось последнее время. Поэтому я согласился, хорошо понимая, какой груз на себя беру. Ну что ж. Задача тяжелая, непростая, ответственность приличная. Но будем работать.

Виктору Игнатенко предстоит разрешить затяжные конфликты, происходящие сейчас в БГУ.

–Я не буду руководствоваться принципом свой/чужой, никаких кадровых гонений устраивать не собираюсь. Незаслуженно уволенные преподаватели смогут вернуться на работу в свой любимый университет. Они могут рассчитывать на мою поддержку, – прокомментировал свое назначение профессор.

А вот работу уполномоченного по правам человека Виктор Игнатенко оставит. Желаем ему успеха на новом пути.

Кстати, вы можете услышать мнение Виктора Игнатенко о том, как будет развиваться вуз, что называется, из первых уст. В пятницу, 19 июня, он станет гостем "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" Иркутск. Слушайте нас на 91, 5 fm и на сайте irk.kp.ru из любой точки мира в 17.00 местного, иркутского времени.

СПРАВКА КП

ИГНАТЕНКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 26 февраля 1959 года в пос. Архара Амурской области.

Образование – высшее юридическое, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. Специалист в области конституционного и административного права.

После окончания с отличием в 1981 году юридического факультета Иркутского государственного университета работал преподавателем. В 1990 году был избран депутатом Иркутского областного Совета народных депутатов, А с 1991 по 1994 годы возглавлял его. В разные годы был заместителем и первым заместителем губернатора Иркутской области.

Четырнадцать лет, с 1997 по 2008 и с 2010 по 2013 годы работал председателем Избирательной комиссии Иркутской области. 20 декабря 2017 года постановлением Законодательного Собрания Иркутской области назначен Уполномоченным по правам человека в Иркутской области. Ныне Минобрнауки РФ назначил Виктора Игнатенко врио ректора Байкальского государственного университета.

Награжден Орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «200 лет Министерства обороны», знаком «За заслуги перед Иркутской областью», другими государственными и ведомственными наградами. ,

ИСТОЧНИК KP.RU