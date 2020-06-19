Олимпийский чемпион Александр Карелин объяснил смысл поправок в Конституцию

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:22:37+03:00

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Александр Карелин призывает голосовать за поправки в Конституцию. Знаменитый чемпион и депутат Госдумы объяснил, что поправки говорят о том, что государство набрало силу.

- Эти поправки не меняют закон в корне - это некие подробности, которые дают понять, что государство набрало силу. Мы, как государство, сегодня можем позволить себе заявить, что наш закон доминирует над международным, если этого требуют интересы России, что наши границы незыблемы, - высказался Александр Карелин, отвечая на вопросы КП-Новосибирск.

В частности, он отметил, что особенно важен пункт о том, что отчуждать территорию и "дарить" территорию, как это было уже в истории, будет невозможно. Больше того, этот вопрос даже не будет обсуждаться. По его мнению, этот пункт найдет поддержку у граждан страны. И эти поправки вносятся не только ради Крыма, но и ради Курил, и других территорий, например, Калининградской области.

Александр Карелин отметил, что стране и ее жителям нужна стабильность. Именно поэтому он предлагает голосовать за поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU