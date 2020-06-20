Девять пьяных судоводителей поймали спасатели за два месяца в Иркутской области

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:57:53+03:00

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Грустную статистику дают спасатели Иркутской области. За май и июнь этого года, на реках Приангарья, они поймали уже девять водителей судов, которые, рискуя своей жизнью, управляли катерами и лодками в алкогольном опьянении. Такие нарушители были зафиксированы в Иркутске, а также в Тайшетском, Усть-Илимском, Усть-Удинском и Зиминском районах. Всех их лишили судоводительских прав.

- Управление лодками и катерами в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения - одно из самых опасных видов правонарушений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Тем, кто хорошо отдохнул с алкоголем "на том берегу" и собирается домой, следует помнить: недостаточно "немного поспать" и садится за штурвал. В таком состоянии вы не сможете адекватно оценивать обстановку

Добавим, что, попавшись пьяным за штурвалом судна, можно получить административный штраф или лишиться права управления судном на срок от 1 года до 2 лет. К слову, сами суда помещаются на специализированные стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU