Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня увеличилось до 5622
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня возросло до 5622, за прошедшие сутки инфекция подтвердилась еще у 194 пациентов. Таковы свежие данные регионального оперштаба.
Но увеличилось не только количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня, но и число выздоровевших. Побороли заразу и выписались из больниц за сутки еще 112 человек, а всего - 2000. Это больше трети от всех случаев инфицирования.
Из общего количества заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня в больницах на сегодняшний день все еще лежат 3560 человек. Это и вахтовики, и приехавшие из других регионов, которых забрали в палаты из обсерваторов, и контактные заболевшие. Тяжело переносят болезнь 46 пациентов. Умерших от коронавируса - 27 человек, от других болезней - 35.
Будет ли продляться режим самоизоляции в Иркутской области, станет известно в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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