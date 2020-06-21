2020-06-21T06:56:18+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня увеличилось до 5622

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня прибавилось на 194 за сутки
Любовь АРБАТСКАЯ
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня увеличилось до 5622Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня увеличилось до 5622Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня возросло до 5622, за прошедшие сутки инфекция подтвердилась еще у 194 пациентов. Таковы свежие данные регионального оперштаба.

Но увеличилось не только количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня, но и число выздоровевших. Побороли заразу и выписались из больниц за сутки еще 112 человек, а всего - 2000. Это больше трети от всех случаев инфицирования.

Из общего количества заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня в больницах на сегодняшний день все еще лежат 3560 человек. Это и вахтовики, и приехавшие из других регионов, которых забрали в палаты из обсерваторов, и контактные заболевшие. Тяжело переносят болезнь 46 пациентов. Умерших от коронавируса - 27 человек, от других болезней - 35.

Будет ли продляться режим самоизоляции в Иркутской области, станет известно в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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