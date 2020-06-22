Из Иркутска в Сочи запустили прямой рейс

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:43:04+03:00

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Добраться из Иркутска на юг теперь будет проще и дешевле. В Сочи одна из крупнейших авиакомпаний страны запустила, с постепенным снятием режима ограничений на Черном море, прямой рейс. Он будет летать дважды в неделю и позволит значительно снизить расходы на поездки на отдых. И прежде всего речь идет о времени.

Самый дешевый рейс из Иркутска на юг обходится сегодня почти в 9 тысяч рублей. Но это без учета расходов на багаж. Да и лететь больше 15 часов. Перелет подороже и покомфортнее обойдется уже в сумму около 17 тысяч рублей в одну сторону, с учетом пересадки он занимает также больше половины суток. Прямой рейс предполагает другое.

- Рейсы будут выполняться по вторникам и воскресеньям с на воздушном судне Airbus A320 вместимостью до 164 пассажиров, - сообщает сайт аэропорта Сочи.- Время в пути составит около 6 часов 30 минут.

Удобно. Вылетев на юга утром, турист утром того же дня, с учетом разницы в часовых поясах, и прилетит. Разве что в обратном направлении время, наоборот, увеличивается. Расходы на перелет - около 11 тысяч рублей в одну сторону. Для порядком поиздержавшихся иркутян, стремящихся на юг, к теплому морю, появление прямых рейсов просто находка.

ИСТОЧНИК KP.RU