2020-06-23T05:04:48+03:00
Общество

Младенцев с матерями эвакуировали из роддома из-за пожара в Иркутской области

С возгоранием справились быстро, перинатальный центр продолжил работу
Мария КНЯЗЕВА
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Младенцев с матерями эвакуировали из роддома из-за пожара в Иркутской областиМладенцев с матерями эвакуировали из роддома из-за пожара в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Эта ночь выдалась непростой у рожениц и сотрудников перинатального центра в «Областной больницы №2» в поселке Усть-Ордынский. В первом часу ночи в комнате медперсонала , а также в коридоре на первом этаже появился дым.

«До прибытия огнеборцев медицинским персоналом из перинатального центра в основной корпус были эвакуированы 39 человек: из них 22 роженицы, 10 детей и 7 человек медицинского персонала», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Оказалось, что загорелся потолочный светильник. Потушили его сотрудники роддома еще до приезда пожарных. Спасатели уверены, грамотные действия персонала перинатального центра позволили избежать трагедии.

«Однако, у нас возник ряд вопросов к администрации медицинского учреждения, поскольку в здании при задымлении не сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей», - отметил врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. – «Сигнал поступил на пульт пожарной охраны спустя полчаса с момента возгорания».

Дорогостоящее оборудование было перенесено в незадымленные помещения. Работа роддома не нарушена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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