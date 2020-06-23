23 Июнь 2020 2020-06-23T05:04:48+03:00

Младенцев с матерями эвакуировали из роддома из-за пожара в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Эта ночь выдалась непростой у рожениц и сотрудников перинатального центра в «Областной больницы №2» в поселке Усть-Ордынский. В первом часу ночи в комнате медперсонала , а также в коридоре на первом этаже появился дым.

«До прибытия огнеборцев медицинским персоналом из перинатального центра в основной корпус были эвакуированы 39 человек: из них 22 роженицы, 10 детей и 7 человек медицинского персонала», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Оказалось, что загорелся потолочный светильник. Потушили его сотрудники роддома еще до приезда пожарных. Спасатели уверены, грамотные действия персонала перинатального центра позволили избежать трагедии.

«Однако, у нас возник ряд вопросов к администрации медицинского учреждения, поскольку в здании при задымлении не сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей», - отметил врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. – «Сигнал поступил на пульт пожарной охраны спустя полчаса с момента возгорания».

Дорогостоящее оборудование было перенесено в незадымленные помещения. Работа роддома не нарушена.

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