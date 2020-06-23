Сибиряк пытался откупиться от полицейского взяткой в 30 тысяч рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:29:43+03:00

Он хотел избежать наказания за нарушения, связанные с оформлением документов по транспортировке древесины

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С поличным задержали 34-летнего жителя Эхирит-Булагатского района Иркутской области, который пытался откупиться от полицейского взяткой. Он предложил сотруднику местного отдела МВД 30 тысяч рублей за то, чтобы тот закрыл глаза на нарушения, связанные с оформлением документов по транспортировке древесины. Полицейский предупредил мужчину об уголовной ответственности за попытку дачи взятки, однако тот стоял на своем и все равно попытался передать деньги.

Полицейский отказался от вознаграждения, и сообщил о коррупции своему руководству. Вскоре на руках предлагавшего деньги сибиряка захлопнулись наручники.

- После проверки выяснилось, что мужчина, выступал посредником одного из лесоперерабатывающих предприятий, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU