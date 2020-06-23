23 Июнь 2020 2020-06-23T15:15:29+03:00

Проезд по улице Поленова на два дня закроют в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 8.00 24 июня до 23.00 26 июня закроют проезд по улице Поленова в районе пересечения с улицей Култукской. Как пояснили в пресс-службе администрации, ограничения для движения транспорта связаны с проведением работ по капитальному ремонту тепловой сети.

Также особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Фурье. Там до 30 июня продлили плановый ремонт дороги. Проезд транспорта также запрещен.

Напоминаем, что до 25 июня продлен в Иркутске и ремонт улицы Набережная Иркута, 1. А это значит, что до этой же даты там будет закрыто движение для автомобилей. На этот же срок продлевается действие временной схемы движения автобуса №6. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции путепровода по улице Джамбула.

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ИСТОЧНИК KP.RU