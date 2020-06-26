40% заразившихся коронавирусом в Иркутской области выздоровели

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:37:56+03:00

Ежедневно из больниц региона выписывают более сотни человек

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом, только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 227 человек, общее число заразившихся уже 6635. Но из этого числа с инфекцией справились уже 2654 заразившихся. За сутки выписали из больниц 118 человек, 25 июня -126, 24 числа - 135.

«На сегодняшний день выздоровели уже 40% пациентов», - рассказала во время заседания депутатского штаба исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Также на заседании Валентина Вобликова сообщила о том, что в Иркутской области развернуто еще 2114 коек для больных новой коронавирусной инфекцией, общее число – 3309. Аппараты МСКТ установили в Инфекционной больнице, подготавливают к установке таких приборов помещения в Иркутском госпитале ветеранов, а также городской больнице №1 в Ангарске.

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ИСТОЧНИК KP.RU