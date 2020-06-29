По КБЖД в выходные пустят дополнительные поезда

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:08:35+03:00

Два дополнительных пригородных поезда будут курсировать по маршруту Слюдянка – Байкал КБЖД в Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Отличная новость для любителей приключений, обожателей Байкала и путешественников, мечтающих побывать на Кругобайкальской железной дороге. Начиная с этих выходных, 4-5 июля, по КБЖД пустят два дополнительных пригородных поезда. Маршрут их, конечно, Слюдянка – Байкал КБЖД.

«Каждую субботу со станции Слюдянка-1 в 13:49 на КБЖД будет отправляться пригородный поезд № 6203. На станцию Байкал он будет прибывать в 18:42», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. – «Расписание маршрута составлено так, чтобы на него успевали пассажиры двух пригородных поездов №№ 6306 и 6312 «Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1».

Это поезд, на котором отдыхающие смогут добраться до поселка Байкал. В обратную сторону уехать получится только на следующий день, в воскресенье, на поезде №6204. Со станции Байкал он будет отправляться в 14:12.

Специально для того, чтобы из Слюдянки можно было в воскресенье вернуться в Иркутск, скорректировано расписание поезда «Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный». Теперь в сторону столицы Приангарья по воскресенья он станет уходить позже на 25 минут – в 18:42.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU