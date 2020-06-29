По КБЖД в выходные пустят дополнительные поезда
Отличная новость для любителей приключений, обожателей Байкала и путешественников, мечтающих побывать на Кругобайкальской железной дороге. Начиная с этих выходных, 4-5 июля, по КБЖД пустят два дополнительных пригородных поезда. Маршрут их, конечно, Слюдянка – Байкал КБЖД.
«Каждую субботу со станции Слюдянка-1 в 13:49 на КБЖД будет отправляться пригородный поезд № 6203. На станцию Байкал он будет прибывать в 18:42», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. – «Расписание маршрута составлено так, чтобы на него успевали пассажиры двух пригородных поездов №№ 6306 и 6312 «Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1».
Это поезд, на котором отдыхающие смогут добраться до поселка Байкал. В обратную сторону уехать получится только на следующий день, в воскресенье, на поезде №6204. Со станции Байкал он будет отправляться в 14:12.
Специально для того, чтобы из Слюдянки можно было в воскресенье вернуться в Иркутск, скорректировано расписание поезда «Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный». Теперь в сторону столицы Приангарья по воскресенья он станет уходить позже на 25 минут – в 18:42.
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ИСТОЧНИК KP.RU