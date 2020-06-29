Водитель в Ангарске сбил на переходе двух человек, бросил машину и сбежал
ДТП произошло сегодня, 29 июня, около 11.00 утра в одном из микрорайонов Ангарска. Водитель автомашины «Тойота Ипсум»,сбил переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу двух человек и скрылся.
"В результате произошедшего 32-летний пешеход с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Вторая потерпевшая, по предварительным сведениям, не получила серьезных повреждений и пока не сообщала о себе ни полиции ни врачам", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.
Сейчас идет розыск водителя Тойоты. Саму машину с характерными для таких аварий вмятинами нашли в одном из дворов сотрудники охранного предприятия. Хозяин ее бросил и ударился в бега - видимо, решил, что сбил кого-то насмерть.
Выяснить, кто владелец иномарки, не составило труда. Теперь выясняется, он ли был за рулем или кто-то еще. Всех, кто что -либо знает, просят сообщить в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU