29 Июнь 2020 2020-06-29T07:44:45+03:00

Водитель в Ангарске сбил на переходе двух человек, бросил машину и сбежал. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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ДТП произошло сегодня, 29 июня, около 11.00 утра в одном из микрорайонов Ангарска. Водитель автомашины «Тойота Ипсум»,сбил переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу двух человек и скрылся.

"В результате произошедшего 32-летний пешеход с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Вторая потерпевшая, по предварительным сведениям, не получила серьезных повреждений и пока не сообщала о себе ни полиции ни врачам", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас идет розыск водителя Тойоты. Саму машину с характерными для таких аварий вмятинами нашли в одном из дворов сотрудники охранного предприятия. Хозяин ее бросил и ударился в бега - видимо, решил, что сбил кого-то насмерть.

Выяснить, кто владелец иномарки, не составило труда. Теперь выясняется, он ли был за рулем или кто-то еще. Всех, кто что -либо знает, просят сообщить в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU