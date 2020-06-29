2020-06-29T14:24:09+03:00
Общество

Пять тысяч тестов на COVID-19 делают в Иркутской области ежедневно

Об этом прозвучало на оперативном штабе в правительстве региона
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В правительстве Иркутской области состоялся очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Приангарье. Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается серьезной, и жители должны подходить к соблюдению мер безопасности со всей ответственностью.

– Так как количество заболевших по-прежнему растет, по рекомендации санитарно-противоэпидемической комиссии режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля, - сказал Игорь Кобзев. - Важное замечание: режим самоизоляции касается, прежде всего, людей старшего поколения, беременных, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, лиц, тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом, уточню, что работающие граждане старше 65 лет, находясь на самоизоляции, могут по-прежнему брать оплачиваемый больничный. Наши действия продиктованы заботой о людях старшего поколения, которые находятся на карантине.

В Иркутской области на утро 29 июня зарегистрировано 7315 заболевших. За сутки 232 новых случая. 1842 человек находятся в больницах. Есть и тяжелые пациенты. Таких 93. Скончались 43 человека. Почти три тысячи человек выздоровели. По подсчетам специалистов, коэффициент заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе составляет 305,9.

- Безусловно, те, у кого болезнь протекает бессимптомно, лечатся дома, - дополнил исполняющий обязанности губернатора. – Но им необходимо сопровождение врачей. Эта работа организована уже в течение трех месяцев. Все поликлиники и учреждения здравоохранения должны со всей ответственностью к этому отнестись.

Глава региона также подчеркнул, что столь большой прирост зараженных свидетельствует и о том, что в Иркутской области проводится много тестов на COVID-19. Это более 5 тысяч анализов в сутки. Тесты нужны и чтобы дать общую картину: люди каких категорий болеют, их возраст, при каких условиях подхватили вирус, есть ли у них хронические заболевания и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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