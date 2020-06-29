29 аварийных домов расселят в Ново-Ленино в Иркутске

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:51:08+03:00

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Жильцы 29 аварийных домов в Ново-Ленино по улицам Розы Люксембург, Норильской и переулка Восточный в скором времени улучшат свои жилищные условия. Дома должны расселить до 2022 года. Такое решение принял мэр Иркутска Руслан Болотов на выездном совещании с участием председателя Заксобрания Иркутской области Александра Ведерникова и председателя городской Думы Евгения Стекачева.

Ранее эти дома должен был расселить инвестор по договору о развитии застроенной территории. Он был заключен между администрацией Иркутска и застройщиком в 2016 году. Однако свои обязательство он не выполнил. Расселил всего 11 квартир, а это 4% от запланированных объемов. Договор расторгается в судебном порядке. Также планируется обязать застройщика уплатить пени.

Все 29 домов, которые признаны аварийными до 2013 года, удалось включить в муниципальную программу по переселению граждан.

– Одна из самых серьезных задач сегодня – расселить жителей данных домов. Горожане страдать не должны! В данном случае, у нас есть возможность воспользоваться средствами адресной программы и переселить жителей в комфортные условия, – пояснил Руслан Болотов. – После сноса домов эта территория площадью около 10 гектаров будет отдана под строительство новой школы, а также детского сада.

ФОТО: Дарья Тараканова.

ИСТОЧНИК KP.RU