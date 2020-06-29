2020-06-29T14:51:08+03:00
Общество

29 аварийных домов расселят в Ново-Ленино в Иркутске

Эти дома включат в муниципальную программу
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: Дарья Тараканова.ФОТО: Дарья Тараканова.
Изменить размер текста:

Жильцы 29 аварийных домов в Ново-Ленино по улицам Розы Люксембург, Норильской и переулка Восточный в скором времени улучшат свои жилищные условия. Дома должны расселить до 2022 года. Такое решение принял мэр Иркутска Руслан Болотов на выездном совещании с участием председателя Заксобрания Иркутской области Александра Ведерникова и председателя городской Думы Евгения Стекачева.

Ранее эти дома должен был расселить инвестор по договору о развитии застроенной территории. Он был заключен между администрацией Иркутска и застройщиком в 2016 году. Однако свои обязательство он не выполнил. Расселил всего 11 квартир, а это 4% от запланированных объемов. Договор расторгается в судебном порядке. Также планируется обязать застройщика уплатить пени.

Все 29 домов, которые признаны аварийными до 2013 года, удалось включить в муниципальную программу по переселению граждан.

– Одна из самых серьезных задач сегодня – расселить жителей данных домов. Горожане страдать не должны! В данном случае, у нас есть возможность воспользоваться средствами адресной программы и переселить жителей в комфортные условия, – пояснил Руслан Болотов. – После сноса домов эта территория площадью около 10 гектаров будет отдана под строительство новой школы, а также детского сада.

ФОТО: Дарья Тараканова.

ФОТО: Дарья Тараканова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За нападение на таксиста в Иркутске преступник осужден на 6,5 лет
29 аварийных домов расселят в Ново-Ленино в Иркутске
Пять тысяч тестов на COVID-19 делают в Иркутской области ежедневно
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Совет ТПП Восточной Сибири провел заседание в онлайн-формате
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Братске
Городские фонтаны приведут в порядок в Иркутске
Заксобрание: для решения вопроса переселения граждан из аварийного жилья необходимо искать дополнительные возможности
Туры на Байкал с выездом с 7 июля подешевели
Водитель в Ангарске сбил на переходе двух человек, бросил машину и сбежал
В Иркутской зоогалерее выходили и выпустили на волю дятла
По КБЖД в выходные пустят дополнительные поезда
Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
232 новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Реестр базовых хозяйств агрокомплекса создадут в Иркутской области
Новая школа откроется в 2020 году в поселке Целинный Нукутского района
Грузовик с горячим битумом перевернулся на трассе Байкал
Отключение света в Иркутске 29 июня 2020: электроснабжение ограничат в двух районах города
Отключение горячей воды в Иркутске 29 июня 2020: адреса, время возобновление подачи ГВС
В Иркутске за сутки коронавирус подтвердился у 146 человек
Крупный лесной пожар в Жигаловском районе, где ввели режим ЧС, локализован
Еще четыре человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Еще 226 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области