29 Июнь 2020 2020-06-29T17:10:27+03:00

Проезд по улице Пушкина закроют на два месяца в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 9.00 1 июля по 20.00 31 августа закроют проезд по улице Пушкина на участке от улицы Касьянова до улицы Румянцева. Водители смогут объехать этот участок по параллельным улицам. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с земляными ремонтными работами на проезжей части.

Напомним, что с 2 июля по 15 августа закроют движение и по мосту, расположенному по улице Рабочая через реку Ушаковку в районе Маратовской развязки. Там проведут плановые ремонтно-восстановительные работы.

Особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на Глазковском мосту. На нем до 30 августа по выходным дням с 23 часов пятницы до 6 часов понедельника будет закрыто движение для всех видов транспорта, кроме общественного. В выходные дни также закроют движение трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU