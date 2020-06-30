238 новых случаев заражения подтвердились в Иркутской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T05:29:30+03:00

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В Иркутской области 30 июня количество случаев заражения коронавирусом возросло до 7553. Только за минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен еще 238 раз.

«В больницах региона на сегодняшний день получают необходимое лечение 4385 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «73 из них находятся в тяжелой форме».

С начала пандемии в Приангарье выздоровели 3066 человек, за последние 24 часа из медучреждений выписали 146 счастливчиков.

К сожалению, борьба с коронавирусом на территории региона не проходит без жертв. Сегодня утром власти Приангарья сообщили о смерти еще пяти человек, которых лечили от новой коронавирусной инфекции. Трое скончались от коронавируса, еще двое инфицированных умерли от других заболеваний. Общее число смертей 102: от COVID-19 скончались 46 пациентов, от иных заболеваний – 56.

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ИСТОЧНИК KP.RU