2020-06-30T05:43:28+03:00
Происшествия

Полицейские просят помочь установить личность сибиряка, сдавшего в ювелирку чужие кольца

Мужчина нашел в Братске портмоне и решил распорядиться его содержимым по своему усмотрению
Мария КНЯЗЕВА
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Полицейские просят помочь установить личность сибиряка, сдавшего в ювелирку чужие кольцаПолицейские просят помочь установить личность сибиряка, сдавшего в ювелирку чужие кольцаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Братчанин потерял портмоне с деньгами, банковской картой и двумя золотыми обручальными кольцами.

- Спустя некоторое время мне пришло смс с кодом подтверждения онлайн-покупки, - рассказал мужчина полицейским. – Так я понял, что кто-то пытается воспользоваться моими деньгами. Так я пришел к вам, чтобы написать заявление.

Полицейские установили, что неизвестный также сдал в ювелирную мастерскую два золотых кольца, принадлежавших заявителю. И попал в обзор камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре. Сотрудники МВД просят помочь установить личность мужчины, присвоившего портмоне.

«Подозревается молодой темноволосый коротко остриженный мужчина плотного телосложения с выраженным животом, ростом около 170-175 см», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время похода в ювелирку он был одет черную футболку с надписью на груди, темно-серые штаны, белые носки и в черную спортивную обувь на белой подошве.

КОНКРЕТНО

Если вы узнали мужчину или располагаете сведениями о месте его нахождения, позвоните по телефонам: 89500570056; либо 102 (со всех номеров сотовых операторов)

ИСТОЧНИК KP.RU

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