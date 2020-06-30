Полицейские просят помочь установить личность сибиряка, сдавшего в ювелирку чужие кольца
Братчанин потерял портмоне с деньгами, банковской картой и двумя золотыми обручальными кольцами.
- Спустя некоторое время мне пришло смс с кодом подтверждения онлайн-покупки, - рассказал мужчина полицейским. – Так я понял, что кто-то пытается воспользоваться моими деньгами. Так я пришел к вам, чтобы написать заявление.
Полицейские установили, что неизвестный также сдал в ювелирную мастерскую два золотых кольца, принадлежавших заявителю. И попал в обзор камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре. Сотрудники МВД просят помочь установить личность мужчины, присвоившего портмоне.
«Подозревается молодой темноволосый коротко остриженный мужчина плотного телосложения с выраженным животом, ростом около 170-175 см», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Во время похода в ювелирку он был одет черную футболку с надписью на груди, темно-серые штаны, белые носки и в черную спортивную обувь на белой подошве.
КОНКРЕТНО
Если вы узнали мужчину или располагаете сведениями о месте его нахождения, позвоните по телефонам: 89500570056; либо 102 (со всех номеров сотовых операторов)
ИСТОЧНИК KP.RU