2020-06-30T05:52:53+03:00
Происшествия

9-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Бирюсинске

С травмами она находится в больнице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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9-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Бирюсинске9-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в БирюсинскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очередной случай выпадения детей из окон в Иркутской области. На этот раз ЧП произошло 29 июня в Бирюсинске. Там из окна третьего этажа сорвалась 9-летняя девочка. Все произошло, когда ребенок находился с матерью в гостях у знакомых. Взрослые попросили ее поправить штору. Девочка встала на подоконник и не удержав равновесия, упала вниз.

- С различными травмами и ушибами ее доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Чтобы избежать подобных случаев, полицейские еще раз дают жителям региона очевидные советы: если у вас есть маленький ребенок, на раму лучше всего поставить замки или фиксаторы, с пола отодвигать вещи, по которым малыши могут забраться на окно, ну и, понятное дело, внимательнее следить за ребятишками. Всего за май-июнь из-за происшествий в Приангарье погибли 14 детей, больше 90 получили травмы. Главные летние опасности для ребят - это не только открытые окна, но и автодороги, водоемы и пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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