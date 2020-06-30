2020-06-30T06:59:29+03:00
Общество

Игорь Кобзев внес в областной парламент законопроект о поддержке медиков

Такое решение озвучено на сессии Заксобрания Иркутской области 30 июня
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на сессии внес в областной парламент законопроект о поддержке медиков. Проект разработан, чтобы возвести в ранг закона дополнительные меры соцподдержки работников госучреждений здравоохранения, которые лечат больных коронавирусом. Законопроектом установлено, что порядок назначения и выплаты определяются правительством Иркутской области.

Между тем аналогичный проект ранее внесли в Заксобрание депутаты фракции КПРФ Сергей Бренюк, Иван Крывовязый и Светлана Шевченко. Однако полномочный представитель губернатора в ЗС Приангарья Роман Буянов пояснил, что в предложенном проекте содержатся противоречия, в частности регламентируются выплаты из федерального бюджета. В связи с этим, предложенный депутатами проект закона был исключен из повестки сессии. В результате совместного решения с комитетом по здравоохранению и социальной защите врио губернатора Игорь Кобзев внес альтернативный законопроект. В нем более детально проработан механизм выплат и категории получателей. Работу над проектом закона парламентарии продолжат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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