30 Июнь 2020 2020-06-30T07:10:24+03:00

Что интересует иркутян: на первом месте в топе викторина "Конституция это Я" и голосование по поправкам в Основной Закон.

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Яндекс ежедневно выясняет поисковые запросы жителей России и ее регионов, чтобы определить какие события на пике популярности сейчас. КП-Иркутск получила данные за прошедшие сутки, из которых следует, что жители Приангарья не остаются в стороне от главного политического события этого лета - голосование по поправкам в Основной Закон страны вошло в топ их интересов.

А возглавляет его, что тоже ожидаемо, викторина "Конституция это Я", которую проводит "Комсомольская правда". Очень знаково, что жители региона по-своему переиначили ее название, набивая в поисковой строке "Моя Конституция". Что, в принципе тоже верно. Это запрос на первом месте в списке популярных. Еще иркутян живо интересуют варианты отдыха. Поэтому они продолжают узнавать ответ на вопрос: "1 июля - выходной или рабочий день ?".

В пятерку особенно важной для жителей региона информации также вошел поиску свежей информации по коронавирусу в Приангарье и возможности дистанционного обучения.

Интересно, что первое место в российском топе заняла информация о том, будет ли страна работать 1 июля, в топ -5 также вошли фестиваль "Рок над Волгой", матч "Реал-Мадрид" , дистанционное обучение и схема ЦКАД в Москве. Тема голосования также интересует жителей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU