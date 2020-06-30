2020-06-30T07:52:31+03:00
Общество

Доступ в леса на Ольхоне строго запрещен

За нарушение - штраф в 5 тысяч рублей
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Доступ в леса на Ольхоне строго запрещен.Доступ в леса на Ольхоне строго запрещен.
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Местных жителей и туристов предупреждают - с 30 июня вход в леса на острове Ольхон строго запрещен. Это правило касается абсолютно всех и исключений не имеет. Даже действующее разрешение на посещение особо охраняемой территории, ситуации не меняет.

- С 30 июня 2020 года на острове Ольхон в связи отсутствием осадков и жарой сформировалась устойчивая неблагоприятная ситуация, параметры которой являются основанием для установления чрезвычайного 5 класса пожарной опасности, - сообщает пресс-служба "Заповедного Прибайкалья". - Доступ в лес запрещен.

Сейчас государственные инспекторы и патрульные группы заповедной территории контролируют исполнение этого требования. Всех, кого задержат в лесу, ждет штраф до пяти тысяч рублей. Всех, кто находится на острове или собирается туда поехать в ближайший выходной, просят учитывать это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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