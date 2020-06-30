Законы о поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии, приняты в Иркутской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:59:36+03:00

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На сессии Заксобрания 30 июня приняты законы о поддержке бизнеса, который пострадал от пандемии коронавируса. Один из законопроектов касается льготы по налогу на имущество организаций, второй – транспортного налога.

Так, по льготе по имущественному налогу ранее было два альтернативных законопроекта – один внесен депутатами фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и группы «Гражданская платформа», другой – депутатами фракции КПРФ. В результате рейтингового голосования большее число голосов получил законопроект, внесенный представителями разных фракций.

При этом оба законопроекта рассматривала рабочая группа по областным налоговым льготам. В нее входят, в том числе и предприниматели. Все вместе пришли к решению, что законопроект от парламентариев разных фракций более проработанный и предлагает поддержку более широкому кругу.

Кроме того, во втором чтении будет расширен перечень видов экономической деятельности, которые смогут получить льготу. В первоначальном варианте в него включены отрасли, признанные пострадавшими по указу губернатора, в том числе гостиничный бизнес и предприятия общественного питания. По предложениям рабочей группы, в него включат еще 9 видов деятельности, в том числе музеи и зоопарки, библиотеки и архивы, торговлю мебелью и ювелирными изделиями и другие. Председатель комиссии по бюджету ЗС Наталья Дикусарова также поблагодарила авторов альтернативного законопроекта из фракции КПРФ, которые подключились к работе над данным проектом закона на рабочей группе.

Также на сессии одобрен проект закона о транспортном налоге, внесенный врио губернатора Иркутской области. Он предусматривает снижение налоговых ставок по этому налогу на 50% на 2020 год для предприятий, пострадавших от пандемии.

«Считаем важным принять эти законы сейчас, чтобы предприниматели могли просчитать свои возможности и спланировать экономическую деятельность», - заключила Наталья Дикусарова.

ИСТОЧНИК KP.RU