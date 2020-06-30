Семьи с детьми от 16 до 18 лет получат по 10 тысяч рублей в Иркутской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:10:04+03:00

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Каждый ребенок в возрасте от 16 до 18 лет, проживающий в Иркутской области, получит по 10 тысяч рублей. Это социальная поддержка для семей во время пандемии коронавируса. Такое решение принято на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 30 июня.

Напомним, на федеральном уровне ранее президент поручил выплатить семьям, в которых есть дети до 16 лет, по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Повторно такие выплаты пройдут в июле. Таким образом, депутаты Заксобрания Приангарья предусмотрели региональные выплаты для детей от 16 до 18 лет.

Проект закона внесли депутаты Александр Гаськов, Артем Лобков, Ольга Безродных, Светлана Петрук и Дмитрий Тютриным. Он был поддержан депутатами всех фракций, врио губернатора и Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.

Предусмотрено, что выплату получит один из родителей, имеющий гражданство Российской Федерации и проживающий в Иркутской области, на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет. Выплата предоставляется при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020 года, возраста 18 лет до 1 августа 2020 года, при условии обращения за ее предоставлением до 1 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU