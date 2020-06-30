2020-06-30T09:46:17+03:00
Общество

1,3 млрд рублей направят на благоустройство общественных пространства в Иркутской области

Работы уже начались
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Иркутск преображается. В городе, впрочем и в других тоже, уже начали благоустройство общественных пространств. Всего на это направят в 2020 году 1,3 млрд рублей. Глава Приангарья Игорь Кобзев проверил, как идет ремонт в областном центре. Первый пункт его ревизии – бульвар Гагарина. Здесь уже начали реконструкцию участка от памятника Александру III до улицы Красного Восстания. Рабочие демонтировали старый асфальт, плитку, убирают старые опоры и бордюры, устанавливают новые. До 1 сентября должны появиться газоны, скамейки, урны, теннисный стол, велопарковка. Новые световые опоры будут антивандальными и антикоррозийными. Глава региона также предложил предусмотреть разделение зон для пробежек, пеших и велосипедных прогулок.

- Бульвар Гагарина – центр притяжения и горожан, и туристов, - сказал врио губернатора Игорь Кобзев. - Его благоустройству нужно уделить особое внимание. Важнейший момент – качество ремонта, чтобы не пришлось потом каждый год доделывать и переделывать. Тем более что средства выделены серьезные –14 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Наша главная цель - благоустройство не для галочки, а для людей.

Затем исполняющий обязанности главы области побывал в Лисихинском парке. Приведение в порядок этого объекта находится на личном контроле Игоря Кобзева.

- Я был здесь в мае вместе с мэром Русланом Николаевичем Болотовым. Сегодня проверили, что сделано, - отметил глава региона. - Закончен первый этап, видим: работы идут – и даже с небольшим опережением. Здесь та же задача – сделать парк удобным, современным и безопасным.

Проект финансируется по программе «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ – около 50 млн рублей. Будет сделано освещение, игровая зона для детей, пешеходные дорожки, центральная аллея, скамейки, беседки. Срок окончания работ – также 1 сентября.

На бульваре Постышева от улицы Коммунистической до улицы Дальневосточной тоже вовсю идут работы. Приводят в порядок аллею. К середине сентября должны быть смонтированы линии наружного освещения, электроснабжения, сделаны дорожки, тротуары и газоны.

- Идея объединить Верхнюю и Нижнюю набережные в единое пространство уже давно обсуждается. Бульвар Постышева может стать важной частью этого единого пространства, связующим звеном между улицей Байкальской и набережной Ангары, - сказал Игорь Кобзев.

Всего в этом году в Иркутске благоустроят 17 общественных пространств, в области - более 100 таких территорий в городах и сельской местности.

- Иркутск заметно преобразится за лето. Столица Приангарья должна выглядеть достойно. По ней судят обо всей нашей области. При этом важно сделать удобными для жизни все муниципалитеты. На следующий год в рамках программы «Комфортное Приангарье» у нас тоже большие планы, - подвел итоги поездки врио губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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