Трое рабочих погибли в колодце в Братском районе

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:49:36+03:00

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Трагедия произошла 29 июня во время ремонтных работ на очистных сооружениях в Вихоревке. Там погибли сразу трое рабочих. Все началось с того, что сварщик и слесарь спустились в колодец, чтобы отремонтировать задвижки. Неожиданно там пошла вода. Один из мужчин сумел выбраться, второй упал с лестницы. На помощь ему бросился мастер участка, но спустившись вниз, сразу потерял сознание. После этого помогать коллегам поспешил тот самый рабочий, который выбрался первым из колодца. Он вновь спустился вниз, но подняться уже не сумел. Все трое мужчин погибли.

- Возбуждено уголовное дело по статье « Нарушение требования охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас следователи выясняют все подробности и причину гибели рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU