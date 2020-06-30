2020-06-30T09:49:36+03:00
Происшествия

Трое рабочих погибли в колодце в Братском районе

Мужчины ремонтировали задвижки
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трое рабочих погибли в колодце в Братском районеТрое рабочих погибли в колодце в Братском районеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Трагедия произошла 29 июня во время ремонтных работ на очистных сооружениях в Вихоревке. Там погибли сразу трое рабочих. Все началось с того, что сварщик и слесарь спустились в колодец, чтобы отремонтировать задвижки. Неожиданно там пошла вода. Один из мужчин сумел выбраться, второй упал с лестницы. На помощь ему бросился мастер участка, но спустившись вниз, сразу потерял сознание. После этого помогать коллегам поспешил тот самый рабочий, который выбрался первым из колодца. Он вновь спустился вниз, но подняться уже не сумел. Все трое мужчин погибли.

- Возбуждено уголовное дело по статье « Нарушение требования охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас следователи выясняют все подробности и причину гибели рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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