1 Июль 2020 2020-07-01T06:56:25+03:00

Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Приангарье на 10 утра 30, 31% . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Иркутской области на 10 утра составила 30, 31% . А это значит, что треть жителей Приангарья уже определилась со своим отношением к обновлению Основного закона страны и побывала на избирательных участках. Наиболее активны жители сельских районов области.

"Как рассказал председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, в ходе этой кампании высокую явку демонстрируют жители Баяндаевского (62,5%), Аларского (60,8%), Жигаловского (56,9%), Осинского (53%) районов. Минимальная явка в Усть-Илимске (19%) и Бодайбинском районе (19,89%), ", - сообщает пресс-служба избиркома Иркутской области. .

Как обычно, менее активны горожане. В Иркутске средняя явка – 23,8%, в Ангарском городском округе – 26,19%, Братске – 23,5%.

Кстати, общее число определившихся с мнением по поправкам в Конституцию жителей Приангарья составило уже более полумиллиона человек, а конкретно - 564 831. Цифра - с учетом данных предварительного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU