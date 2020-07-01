Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Приангарье на 12 утра 33,7%

1 Июль 2020 2020-07-01T08:27:15+03:00

На участки пришли более 600 тысяч человек

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Явка участников голосования 1 июля в Иркутской области на 12 утра составила 33,7%. А это значит, что через четыре часа после открытия участков уже 628 тысяч 240 человек определились в своем отношении к обновлению Конституции страны.

."Как рассказал председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, в ходе этой кампании высокую явку демонстрируют жители Баяндаевского (65,6%), Аларского (62,5%), Жигаловского (59%), Осинского (55,7%) районов", - сообщает пресс-служба избиркома Приангарья.

В то же время специалисты отмечают, что минимальная явка на эту дату в по-прежнему на севере, в городе Усть-Илимске (22,3%) и Бодайбинском районе (23,8%). Что касается областного центра, то в Иркутске пришли на участки 27% горожан, обладающих правом голоса, в Ангарском городском округе – 30%, Братске – 27,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU