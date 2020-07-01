Иркутский полицейский, находясь в отпуске, задержал уличного грабителя

1 Июль 2020 2020-07-01T10:48:23+03:00

Сержант Михаил Карнаков бросился в погоню за преступником, который украл телефон у прохожего

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Полицейскому из Иркутска даже в отпуске пришлось исполнять свои служебные обязанности. 21 июня, находясь на заслуженном отдыхе, младший оперуполномоченный уголовного розыска Михаил Карнаков на улице услышал громкие крики мужчины, который звал на помощь и кричал, что у него только что украли телефон. Тут же сержант полиции, который был в гражданской одежде увидел, что во дворы от кричащего мужчины убегает незнакомец. Михаил бросился за ним.

- Стоять, полиция!», - кричал сержант беглецу. Но тот, не останавливаясь, наоборот ускорил темп. Правда, в этом забеге быстрее все равно оказался полицейский. Он догнал преступника и удерживал до приезда своих коллег.

- Задержанным оказался 42-летний местный житель, который уже был судим за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – При обыске у него нашли похищенный гаджет, который уже вернули владельцу.

Через несколько дней владелец похищенного смартфона написал благодарственное письмо Михаилу Карнакову.

- Я очень рад, что в нашей полиции служат такие прекрасные молодые сотрудники, как Михаил Карнаков, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU