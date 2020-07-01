1 Июль 2020 2020-07-01T11:16:22+03:00

Явка на голосовании 1 июля на 15.00 в Иркутской области составила 37,97 %. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Иркутской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Уже около сорока процентов, а конкретно - 37,97 % - жителей региона, имеющих право голоса, к трем часам дня побывало на участках. Это больше 708 тысяч человек.

Что известно о сложившейся на этот час ситуации?

"Как рассказала заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области Татьяна Шеметова, лидерами по явке остаются Баяндаевский (68,15%), Аларский (64,48%), Жигаловский (61,6%), Тулунский (61,5%) районы, город Тулун (58%)", - сообщает подробности хода голосования пресс-служба регионального избиркома.

В "отстающих" по прежнему Усть-Илимск, где самая низкая в регионе явка - 27,3%) и золотодобывающий Бодайбинский район -(27,6%) В Иркутске средняя явка – 32%, в Ангарском городском округе – 34,9%, Братске – 33,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU