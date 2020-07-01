2020-07-01T13:51:25+03:00
Происшествия

В Ангарске опрокинулся мотоцикл и погибла пассажирка

Водитель "Хонды" наехал на бордюр
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Ангарске опрокинулся мотоцикл и погибла пассажирка.В Ангарске опрокинулся мотоцикл и погибла пассажирка.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Смертельное ДТП произошло ночью 1 июля. Сейчас сотрудники ГИБДД Ангарска выясняют все обстоятельства трагедии, в которой, при опрокидывании мотоцикла погибла женщина-пассажир.

"Сегодня ночью в Ангарске, на кольцевом пересечении улиц Чайковского и Троицкая, водитель «Хонда SB-400» не справился с управлением, наехал на бордюрный камень. Мотоцикл опрокинулся", - сообщают подробности аварии в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Аварии с мотоциклами всегда очень опасные, ведь защита у тех, кто за рулем и у их пассажиров минимальная. В этом ДТП пострадал и сам водитель, а его спутница, 31-летняя пассажирка, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

При проверке выяснилось, что у 36-летнего ангарчанина вовсе не было прав на управление мотоциклом. Погибшая ангарчанка была его гражданской женой. Также сообщается, что пройти медицинское освидетельствование на алкоголь мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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