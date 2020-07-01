2020-07-01T14:26:20+03:00
Общество

Явка на голосовании 1 июля на 18.00 в Иркутской области составила 41%

Это данные избиркома
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Явка на голосовании 1 июля на 16.00 в Иркутской области составила 41%.Явка на голосовании 1 июля на 16.00 в Иркутской области составила 41%.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Явка участников голосования 1 июля на 18:00 составила 766 040 человек. Это 41,07% от всех, имеющих право голоса жителей Иркутской области.

"По словам заместителя председателя Избирательной комиссии Иркутской области Татьяны Шеметовой, лидерство по участию в голосовании сохранили Баяндаевский (71,12%), Аларский (67%), Жигаловский (64%), Тулунский (63,5%) районы, город Тулун (60,8%)", - сообщают в региональном избиркоме.

По-прежнему самая низкая в Иркутской области явка в северном Усть-Илимске (30,39%). В областном центре на участки пришли 35,8%, в Ангарском городском округе – 38%, Братске – 38%.

Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года подходит к своему логическому концу. Население определилось с выбором и уже завтра мы узнаем, как именно проголосовали жители Приангарья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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