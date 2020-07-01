За покупку поддельных водительских прав осужден житель Иркутска

1 Июль 2020 2020-07-01T15:23:17+03:00

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Всего два месяца покатался за рулем с поддельными водительскими правами 37-летний иркутянин. В октябре 2019 года, мужчина не захотел честно учиться в автошколе и сдавать экзамены в ГИБДД, а просто решил купить у незнакомца нелегальные права за 30 тысяч рублей. Фальшивое удостоверение 19 декабря выявили иркутские инспекторы ГИБДД, после того, как остановили лже-водителя для проверки документов. После этого, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

На заседании суда, которое состоялось на днях, владелец поддельных прав, признал свою вину, раскаялся и рассказал, что уже получил настоящее водительское удостоверение в ГИБДД. Но наказания избежать ему не удалось.

- Суд приговорил его к ограничению свободы на срок 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Приговор пока не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU