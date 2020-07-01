2020-07-01T18:19:12+03:00
Общество

Избирком Иркутской области представил первые данные по голосованию 1 июля

По предварительным подсчетам, жители региона поддержали поправки
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Избирком Иркутской области представил первые данные по голосованию 1 июля .Избирком Иркутской области представил первые данные по голосованию 1 июля .Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сейчас в региональном Избиркоме продолжаются подсчеты того, как проголосовали жители Иркутской области 1 июля по поправкам в Конституцию страны. Напомним, на участки пришли около 800 тысяч жителей Приангарья, это больше сорока процентов от числа тех, ко имеет право голосовать. И вот появились первые, хотя и еще весьма предварительные, итоги.

"На сайте облизбиркома в разделе “Данные “ГАС ВЫБОРЫ” размещается информация о предварительных итогах голосования по поправкам в Конституцию России. Это предварительные данные. Они будут обновляться по мере ввода протоколов участковых комиссий", - сообщают в пресс-службе регионального избиркома.

Что модно сказать предварительно? В целом жители Иркутской области поддерживают поправки в Конституцию России. По крайней мере, по тем данным, что известны сейчас: 63,96 процента из числа тех, чьи данные уже внесли, высказались "за".

ИСТОЧНИК KP.RU

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