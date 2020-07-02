2020-07-02T05:36:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще пять человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области

Об этом 2 июля сообщили власти Приангарья
Мария КНЯЗЕВА
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Еще пять человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской областиЕще пять человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Утром 2 июля стало известно о смерти еще пяти пациентов с коронавирусом в Иркутской области. Трое из них умерли именно от COVID-19, причиной кончины еще двух инфицированных стали другие тяжелые болезни. Общее число смертей с начала пандемии в нашем регионе уже 110: из них 50 ушли из жизни из-за коронавируса, еще 60 заразившихся от других болезней.

«Госпитализировано на сегодняшний день 1572 человека, 80 из них сейчас в тяжелом состоянии, еще 2740 заболевших лечатся амбулаторно», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Прирост заболевших за сутки составил 239. Именно у стольких подтвердился COVID-19 за последние 24 часа. Общее количество заразившихся коронавирусом в регионе уже больше восьми тысяч – 8025.

Из этого числа выздоровели 3603 человек. За сутки выписку в связи с выздоровлением получили 225 счастливчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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