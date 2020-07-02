2 Июль 2020 2020-07-02T07:25:26+03:00

Почти семь тысяч гектаров тайги горит в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Этим летом тайга в Иркутской области горит не так сильно, как год назад, когда дымом даже заволакивало города и села. Но пожары все-таки есть. Так, на 2 июля в регионе полыхает почти семь тысяч гектаров леса.

- Действуют 39 пожаров общей площадью 5395 гектаров, - рассказывают в правительстве Приангарья.

Больше всего пожаров в Катангском районе - 16. Где еще горит лес? Это Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Усть-Удинский, Усть-Илимский, Балаганский, Эхирит-Булагатский, Качугский, Усть-Кутский, Мамско-Чуйский, Чунский, Киренский, Усольский, а также Иркутский районы.

Но тайгу, конечно, отстаивают от огня. Так, за сутки потушили 12 точек общей площадью 52,9 гектара в Иркутском, Балаганском, Усть-Кутском, Куйтунском, Тайшетском, Осинском, Усть-Удинском, Качугском, Братском и Усть-Илимском районах. Еще 10 пожаров на территории в 1,5 тысячи гектара взяты «в кольцо».

- В тушении вех природных пожаров 1 июля было задействовано 233 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 236 работников лесной охраны, 119 мобилизованных и 138 единиц техники, - добавили в правительстве Иркутской области. - Авиамониторинг вели шесть легкомоторных самолетов и четыре Ан-2. Четыре вертолета Ми-8 были задействованы в переброске пожарных-десантников.

Из-за чего в лесах бушует огонь? Главной причиной называют грозы, из-за них случилось 55 пожаров. Еще пять случаев - вина местных жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU