2020-07-02T11:22:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Фитнес-центры в Иркутской области откроются с 3 июля

Такое решение принял оперштаб
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Фитнес-центры в Иркутской области откроются с 3 июля.Фитнес-центры в Иркутской области откроются с 3 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Тренажерные залы, фитнес-центры и спортшколы Иркутской области начнут работу с 3 июля. Этого решения ждали уже давно и оно наконец принято оперштабом региона. Конечно, ограничения тоже есть. Они касаются пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им пока придется отложить занятия.

- Мы рекомендуем фитнес-центрам "заморозить" карты посетителей до первого занятия, -отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Это необходимо, прежде всего, для людей группы риска: если у них уже есть карта, они смогут приступить к занятиям после улучшения эпидемиологической остановки в регионе.

Напомним, пока режим самоизоляции, направленный прежде всего как раз на людей в возрасте, не снят. Кроме того, сегодня в регионе уже зафиксировано более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала апреля.

И все же спорт теперь "в законе". И любители здорового образа жизни, а также юные спортсмены и профессионалы, могут приступить к занятиям.

Конечно, будут соблюдаться все необходимые правила, перечень которых знает уже каждый: неполная загрузка залов, обязательная дистанция в 1, 5 метра ( а это значит, что в залах будет меньше и тренажеров и самих спортсменов), регулярное обеззараживание воздуха, обеспечение всех антисептиками и проверка температуры у сотрудников по утрам "на входе".

На 2 июля в регионе зарегистрировано 8025 случаев заражения. Прирост за прошедшие сутки – 239 инфицированных. Выздоровели 225 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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