2020-07-02T12:16:37+03:00
Происшествия

Самолет Ил-76 МЧС прилетит в Иркутскую область для тушения лесных пожаров

А в дальнейшем при необходимости подключится самолет-амфибия Бе-200
Любовь АРБАТСКАЯ
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Самолет Ил-76 МЧС прилетит в Иркутскую область для тушения лесных пожаровСамолет Ил-76 МЧС прилетит в Иркутскую область для тушения лесных пожаровФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Таежные пожары в Иркутской области с 3 июля будет помогать тушить самолет Ил-76 МЧС России. А позже при необходимости подключится многоцелевой самолет-амфибия Бе-200. Дело в том, что лес стал гореть сильнее, огнем объято почти семь тысяч гектаров.

- Самое главное - активизация всех арендаторов лесных участков, - отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - МЧС сопровождает все сложные пожары.

В Усть-Кутском районе с 25 июня в лесах введен режим ЧС. К административной ответственности там уже привлекли 29 арендаторов лесных участков. Одни не выставили посты, которые бы не допустили людей на территорию, другие вовремя не подключились к борьбе с пожарами.

Днем 2 июля в Приангарье нашли девять новых пожаров: в Катангском, Мамско-Чуйском и Иркутском районах. Потушили семь пожаров, взяли "в кольцо" два.

ИСТОЧНИК KP.RU

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