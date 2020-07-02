Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в пятиэтажке Иркутска
Трагедия произошла на бульваре Рябикова в Иркутске. Примерно в пять утра о пожаре сообщили жильцы пятиэтажки. Дым шел из двухкомнатной квартиры на первом этаже. Соседи эвакуировались сами.
«Пожарные, прибыв на место вызова, вскрыли дверь квартиры, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - В комнате горели вещи. На полу обнаружили хозяина. Он был без сознания, с ожогами. 57-летнего мужчину передали бригаде скорой помощи, и медики констатировали смерть».
Дознаватели определили, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Еще один трагический случай - в селе Ирхидей Осинского района. На веранде дома пожарные увидели погибшего мужчину. Известно, что в горящем доме находились два брата. Одному из них, хозяину, удалось покинуть строение, получив при этом ожоги. Другой мужчина, который был в гостях, проснулся позже и выйти не успел. Вероятно произошло короткое замыкание электропроводки.
Всего же за сутки в Приангарье произошло 17 пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU