2020-07-02T15:18:43+03:00
Происшествия

11-летняя девочка погибла, сорвавшись со скалы в Листвянке

Несчастный случай произошел 1 июля
Любовь АРБАТСКАЯ
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Опасный склон в Листвянке. Фото: сайт БПСО.Опасный склон в Листвянке. Фото: сайт БПСО.
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11-летняя девочка погибла 1 июля в поселке Листвянка, на тропе в сторону Больших Котов. Ранее у опасной дороги были выставлены специальные предупреждающие знаки, но сейчас их нет. Об этом сообщают в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

- Каждый год, и не один раз за сезон, спасатели вывозят и передают полиции тела погибших на этом участке людей, - рассказывают в БПСО.

С севера Листвянки туристы часто спускаются к Байкалу, кто-то в поисках тропы до Больших Котов, кто-то просто гуляет.

- Заход на склон выглядит обманчиво безобидно. Далее дорога заканчивается и перед вами будет выбор из трех стихийно натоптанных троп. Остановитесь здесь, - предупреждают спасатели. - Выход на прибрежный склон в конце поселка смертельно опасен.

В сторону Больших Котов есть оборудованная тропа из Листвянки. На нее выходят через улицу Гудина, а не через северную часть поселка, как по ошибке иногда думают туристы. Но даже по специальной дороге могут ходить только подготовленные люди с экипировкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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