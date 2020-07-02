11-летняя девочка погибла, сорвавшись со скалы в Листвянке

2 Июль 2020 2020-07-02T15:18:43+03:00

Изменить размер текста: A A

11-летняя девочка погибла 1 июля в поселке Листвянка, на тропе в сторону Больших Котов. Ранее у опасной дороги были выставлены специальные предупреждающие знаки, но сейчас их нет. Об этом сообщают в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

- Каждый год, и не один раз за сезон, спасатели вывозят и передают полиции тела погибших на этом участке людей, - рассказывают в БПСО.

С севера Листвянки туристы часто спускаются к Байкалу, кто-то в поисках тропы до Больших Котов, кто-то просто гуляет.

- Заход на склон выглядит обманчиво безобидно. Далее дорога заканчивается и перед вами будет выбор из трех стихийно натоптанных троп. Остановитесь здесь, - предупреждают спасатели. - Выход на прибрежный склон в конце поселка смертельно опасен.

В сторону Больших Котов есть оборудованная тропа из Листвянки. На нее выходят через улицу Гудина, а не через северную часть поселка, как по ошибке иногда думают туристы. Но даже по специальной дороге могут ходить только подготовленные люди с экипировкой.

ИСТОЧНИК KP.RU