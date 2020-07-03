235 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Иркутской области
В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Вчера общее число заболевших с начала пандемии в регионе перевалило за восемь тысяч. За сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 235 человек, так количество случаев инфицирования возросло до 8260.
«В больницах региона 3 июля находятся 1524 пациента, еще 2732 человека проходят лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. - «90 заболевших в тяжелом состоянии».
К счастью, растет и число выздоровевших. За сутки из медучреждений выписали 286 счастливчиков. Общее число вылеченных - 3889.
К сожалению, борьба с коронавирусом в Приангарье не обходится без жертв. Последнее время данные о смертях приходят ежедневно. Сегодня, 3 июля, также стало известно о кончине еще пяти пациентов от коронавируса. Общее число смертей в Иркутской области людей - 115: из них у 55 причиной смерти стал коронавирус, 60 умерли от других тяжелых заболеваний.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU