3 Июль 2020 2020-07-03T06:26:23+03:00

Еще пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом утром 3 июля сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье

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Утром 3 июля Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще пяти пациентов от COVID-19 за сутки. От коронавируса скончались в регионе уже 55 человек, еще 60 инфицированных умерли от других тяжелых заболеваний. Общее число жертв пандемии – 115.

Также известно, что 90 пациентов в больницах региона в тяжелом состоянии. Прирост заболевших на сегодня - плюс 235, число случаев заражения в регионе таким образом возросло до 8260.

«Госпитализированными 3 июля в Приангарье остаются 1524 человека, еще 2732 заболевших получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Радует, что количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. За последние 24 часа выписаны из медучреждений 286 человек. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции вылечили уже 3889 заразившихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU