Торфяной пожар под Иркутском локализовали

3 Июль 2020 2020-07-03T08:49:23+03:00

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Торфяники горят под Иркутском, в шести километрах от поселка Дорожный. Потушить их - дело непростое. Сейчас, как сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области , пожар локализован на площади около 800 квадратных метров.

Чтобы остановить распространение огня, работают три пожарных расчета, в распоряжении которых есть необходимая тяжелая техника.

«Тушение тлеющих торфяных отложений осложняется разрозненностью очагов и их различной глубиной. Для эффективной ликвидации действующего и предотвращения повторного пожара принято решение применить тяжелую инженерную технику на большей площади, окопав поле примерно на 9 га. », - цитируют слова руководителя работ Ивана Муратова в пресс-службе ведомства.

Специалисты рассчитывают, что принятые меры помогут справиться с ситуацией уже в ближайшее время. Поселкам и селам в округе горение торфяников не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU