Мошенница из Ангарска оформила липовых кредитов на 5 миллионов

3 Июль 2020 2020-07-03T10:43:00+03:00

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Мошенница из Ангарска с помощью горожан, которых она убедила в возможности обогатиться на кредитных деньгах, набрала в банках 5 миллионов рублей. Впрочем, никто из подельников 44-летней "предпринимательницы", взяв в долг деньги по подложным справкам о платежеспособности, никаких выгод от этого не получил. Получил только обязательство выплачивать кредиты. А сама "специалист по торговле нефтепродуктами", как они выяснили уже после того, как с ними познакомились следователи, нигде постоянно не работала.

"Она входила в доверие и, обещая солидный заработок, предлагала взять кредит в банке по подложным документам. В частности, чтобы убедить в платежеспособности финансовое учреждение, предоставлялись справки о стабильных высоких доходах" - рассказывают схему обмана в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Все пять миллионов мошенница потратила по своему усмотрению. Больше того, обнаружилось, что возвращения средств ждут еще около 30 человек, которые дали ей в долг суммы от 200 до 500 тысяч рублей. За все это аферистка ответит в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU