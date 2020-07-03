Первый пролет нового путепровода смонтировали на трассе «Вилюй»

3 Июль 2020 2020-07-03T12:15:49+03:00

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Первый пролет балок путепровода смонтировали на трассе «Вилюй» в Братске. Он проходит через ВСЖД на 212 км федеральной дороги А-331. Его капитально ремонтируют. Старый протяженностью 45,5 метров был построен в 1982 году.

«Объект вошел в перечень ста мостовых сооружений страны, которые до 2022 года приведут в порядок. Работы в Братске распределены на два этапа», - сообщили в ФКУ Упрдор «Прибайкалье.

На первом этапе еще в прошлом году частично демонтировали старое строение. Сейчас, на втором этапе, возводят новое. Уже установили новые опоры, смонтировали первый пролет железобетонных балок путепровода. Всего планируется заменить три пролета.

Движение по путепроводу откроют в ноябре - к этому времени мостовики заново устроят проезжую часть, укрепят конусы сооружения и подходы к нему.

ИСТОЧНИК KP.RU